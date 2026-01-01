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Liliana Biamonte Liliana Biamonte
Kinoafisha Persons Liliana Biamonte

Liliana Biamonte

Liliana Biamonte

Actor type
Dramatic actress

Popular Films

El Sonido de las Cosas 6.8
El Sonido de las Cosas (2014)
Memories of a Burning Body 6.1
Memories of a Burning Body (2024)

Filmography

Genre
Year
Memories of a Burning Body 6.1
Memories of a Burning Body Memorias de un Cuerpo que Arde
Drama 2024, Costa Rica / Spain
El Sonido de las Cosas 6.8
El Sonido de las Cosas El Sonido de las Cosas / The Sound of Things
Drama 2014, Costa Rica
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