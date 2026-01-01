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Filmography
Liliana Biamonte
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Kinoafisha
Persons
Liliana Biamonte
Liliana Biamonte
Liliana Biamonte
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.8
El Sonido de las Cosas
(2014)
6.1
Memories of a Burning Body
(2024)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2024
2014
All
2
Films
2
Actress
2
6.1
Memories of a Burning Body
Memorias de un Cuerpo que Arde
Drama
2024, Costa Rica / Spain
6.8
El Sonido de las Cosas
El Sonido de las Cosas / The Sound of Things
Drama
2014, Costa Rica
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