Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Luis Pérez de León Luis Pérez de León
Kinoafisha Persons Luis Pérez de León

Luis Pérez de León

Luis Pérez de León

Date of Birth
1 January 1893
Age
69 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
24 June 1962
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Welcome Mr. Marshall! 7.8
Welcome Mr. Marshall! (1953)

Filmography

Genre
Year
Welcome Mr. Marshall! 7.8
Welcome Mr. Marshall! Bienvenido Mister Marshall
Comedy 1953, Spain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more