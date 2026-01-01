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Kinoafisha Persons Göran Olsson Awards

Awards and nominations of Göran Olsson

Göran Olsson
Awards and nominations of Göran Olsson
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
World Cinema - Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014
Cinema Fairbindet Prize
Winner
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