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Kinoafisha Persons Claude Lanzmann Awards

Awards and nominations of Claude Lanzmann

Claude Lanzmann
Awards and nominations of Claude Lanzmann
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Golden Eye
Nominee
BAFTA Awards 1987 BAFTA Awards 1987
Flaherty Documentary Award
Winner
Flaherty Documentary Award (TV)
Winner
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1986 Berlin International Film Festival 1986
Forum of New Cinema
Winner
Caligari Film Award
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
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