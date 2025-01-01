Menu
Awards and nominations of Jerrod Carmichael

Jerrod Carmichael
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Sundance Film Festival 2021 Sundance Film Festival 2021
Dramatic
Nominee
