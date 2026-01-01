Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Margit Carlqvist
Margit Carlqvist
Kinoafisha
Persons
Margit Carlqvist
Margit Carlqvist
Margit Carlqvist
Date of Birth
11 February 1932
Age
94 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress
Popular Films
7.8
Smiles of a Summer Night
(1955)
7.1
To Joy
(1950)
6.6
Älskande par
(1964)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
1964
1955
1950
All
3
Films
3
Actress
3
6.6
Älskande par
Älskande par
Drama, Romantic
1964, Sweden
7.8
Smiles of a Summer Night
Sommarnattens leende
Romantic, Comedy
1955, Sweden
7.1
To Joy
Till glädje
Drama
1950, Sweden
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree