Margit Carlqvist

Margit Carlqvist

Date of Birth
11 February 1932
Age
94 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Filmography

Genre
Year
Älskande par 6.6
Älskande par Älskande par
Drama, Romantic 1964, Sweden
Smiles of a Summer Night 7.8
Smiles of a Summer Night Sommarnattens leende
Romantic, Comedy 1955, Sweden
To Joy 7.1
To Joy Till glädje
Drama 1950, Sweden
