Martin Semmelrogge
Date of Birth
8 December 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Das Boot (1981)

Filmography

Genre
Year
Das Boot 8.3
Das Boot Das Boot
Drama, War 1981, Germany
