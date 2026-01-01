Menu
Martin Semmelrogge
Date of Birth
8 December 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
8.3
Das Boot
(1981)
Filmography
Genre
All
Drama
War
Year
All
1981
All
1
Films
1
Actor
1
8.3
Das Boot
Das Boot
Drama, War
1981, Germany
Watch trailer
