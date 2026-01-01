Оповещения от Киноафиши
Мартин Земмельрогге
Мартин Земмельрогге Martin Semmelrogge
Мартин Земмельрогге

Martin Semmelrogge

Дата рождения
8 декабря 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Бад Болл, Баден-Вюртемберг, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Подводная лодка 8.3
Подводная лодка (1981)

Фильмография Мартин Земмельрогге

Жанр
Год
Подводная лодка 8.3
Подводная лодка Das Boot
драма, военный 1981, Германия
