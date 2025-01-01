Menu
Awards and nominations of Andrew Rossi

Andrew Rossi
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
Documentary
Nominee
