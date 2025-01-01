Menu
Awards
Awards and nominations of Piero Messina
Piero Messina
Cannes Film Festival 2012
Cinefondation Award
Nominee
Venice Film Festival 2015
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
FEDIC Award - Special Mention
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Green Drop Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2024
Best Film
Nominee
