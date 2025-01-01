Menu
Kinoafisha Persons Piero Messina Awards

Awards and nominations of Piero Messina

Piero Messina
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Cinefondation Award
Nominee
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
FEDIC Award - Special Mention
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Golden Lion
Nominee
 Green Drop Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2024 Berlin International Film Festival 2024
Best Film
Nominee
