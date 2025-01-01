Menu
Ciro Guerra
Awards and nominations of Ciro Guerra
Awards and nominations of Ciro Guerra
Cannes Film Festival 2015
C.I.C.A.E. Award
Winner
Cannes Film Festival 2009
Award of the City of Rome
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2016
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Winner
