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Kinoafisha
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Alisa Kovalenko
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Awards and nominations of Alisa Kovalenko
Alisa Kovalenko
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Awards
Awards and nominations of Alisa Kovalenko
Berlin International Film Festival 2026
Berlinale Documentary Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2023
Generation 14plus - Best Film
Nominee
Berlinale Documentary Award
Nominee
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