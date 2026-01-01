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Kinoafisha Persons Alisa Kovalenko Awards

Awards and nominations of Alisa Kovalenko

Alisa Kovalenko
Awards and nominations of Alisa Kovalenko
Berlin International Film Festival 2026 Berlin International Film Festival 2026
Berlinale Documentary Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Generation 14plus - Best Film
Nominee
 Berlinale Documentary Award
Nominee
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