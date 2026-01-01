Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marjorie Mars Marjorie Mars
Kinoafisha Persons Marjorie Mars

Marjorie Mars

Marjorie Mars

Date of death
1 January 1991
Occupation
Actress
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor

Popular Films

Brief Encounter 8.0
Brief Encounter (1945)

Filmography

Genre
Year
Brief Encounter 8
Brief Encounter Brief Encounter
Romantic, Drama 1945, Great Britain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more