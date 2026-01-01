Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marjorie Mars
Marjorie Mars
Kinoafisha
Persons
Marjorie Mars
Marjorie Mars
Marjorie Mars
Date of death
1 January 1991
Occupation
Actress
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor
Popular Films
8.0
Brief Encounter
(1945)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Year
All
1945
All
1
Films
1
Actor
1
8
Brief Encounter
Brief Encounter
Romantic, Drama
1945, Great Britain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree