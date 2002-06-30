Maksim Saprykin

Menu
Date of Birth
30 June 2002
Age
23 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Otravlennaya zhizn 7.8
Otravlennaya zhizn (2018)
Valyusha 7.6
Valyusha (2023)
Tvoe serdce budet razbito 7.3
Tvoe serdce budet razbito (2026)

Filmography

Genre
Year
Morozko Morozko
Family 2026, Russia
Tvoe serdce budet razbito 7.3
Tvoe serdce budet razbito
Romantic 2026, Russia
Kukushonok
Detective, Comedy 2025, Russia
Chuzhoy zvonok
Romantic, Drama 2025, Russia
10 dnej do vesny 6.6
10 dnej do vesny
Detective, Drama 2024, Russia
Blindazh 6.8
Blindazh Blindazh
Sci-Fi, War 2024, Russia
Valyusha 7.6
Valyusha
Drama 2023, Russia
Francuzy pod Moskvoy
Francuzy pod Moskvoy
Comedy 2022, Russia
ZhIZA 6
ZhIZA
Drama, Adventure 2022, Russia
Igra s tenyu
Igra s tenyu
Detective 2021, Russia
Kukolnyy domik
Kukolnyy domik
Detective 2021, Russia
Chernaya vdova
Chernaya vdova
Detective 2021, Russia
Femida vidit 6.3
Femida vidit
Comedy, Drama, Detective 2021, Russia
Kryuk 6.4
Kryuk
Drama, Comedy, Sport 2021, Russia
Ded Morozov 6
Ded Morozov
War 2020, Russia
Za pyat minut do yanvarya
Za pyat minut do yanvarya
Comedy 2020, Russia
Chernaya messa
Chernaya messa
Detective 2020, Russia
Masha 5.8
Masha Masha
Drama 2020, Russia
Zovi menya Drozd 6.8
Zovi menya Drozd Zovi menya Drozd
Romantic 2020, Russia
Kletka dlya sverchka
Kletka dlya sverchka
Detective 2019, Russia
Zheleznyy les
Zheleznyy les
Detective 2019, Russia
Otravlennaya zhizn 7.8
Otravlennaya zhizn
Detective 2018, Russia
Patent 3.6
Patent Patent
Detective, Drama 2018, Russia
Sledstvie lyubvi
Sledstvie lyubvi
Romantic, Detective 2017, Russia
