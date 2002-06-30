Maksim Saprykin

Menu
Date of Birth
30 June 2002
Age
23 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
7.8
Otravlennaya zhizn
(2018)
7.6
Valyusha
(2023)
7.3
Tvoe serdce budet razbito
(2026)
Filmography
Morozko
Morozko
Family
2026, Russia
7.3
Tvoe serdce budet razbito
Romantic
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Kukushonok
Detective, Comedy
2025, Russia
Chuzhoy zvonok
Romantic, Drama
2025, Russia
6.6
10 dnej do vesny
Detective, Drama
2024, Russia
6.8
Blindazh
Blindazh
Sci-Fi, War
2024, Russia
Watch trailer
7.6
Valyusha
Drama
2023, Russia
Francuzy pod Moskvoy
Comedy
2022, Russia
6
ZhIZA
Drama, Adventure
2022, Russia
Igra s tenyu
Detective
2021, Russia
Kukolnyy domik
Detective
2021, Russia
Chernaya vdova
Detective
2021, Russia
6.3
Femida vidit
Comedy, Drama, Detective
2021, Russia
6.4
Kryuk
Drama, Comedy, Sport
2021, Russia
6
Ded Morozov
War
2020, Russia
Za pyat minut do yanvarya
Comedy
2020, Russia
Chernaya messa
Detective
2020, Russia
5.8
Masha
Masha
Drama
2020, Russia
Watch trailer
6.8
Zovi menya Drozd
Zovi menya Drozd
Romantic
2020, Russia
Kletka dlya sverchka
Detective
2019, Russia
Zheleznyy les
Detective
2019, Russia
7.8
Otravlennaya zhizn
Detective
2018, Russia
3.6
Patent
Patent
Detective, Drama
2018, Russia
Sledstvie lyubvi
Romantic, Detective
2017, Russia
Show more
