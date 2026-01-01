Menu
Maria Koppenhöfer
Maria Koppenhöfer
Date of Birth
11 December 1901
Age
46 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
29 November 1948
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.7
Schlußakkord
(1936)
6.2
Das Herz der Königin
(1940)
6.2
Das Herz der Königin
Das Herz der Königin
Biography, Drama
1940, Germany
6.7
Schlußakkord
Schlußakkord
Drama, Music
1936, Germany
