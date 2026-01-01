Menu
Maria Koppenhöfer

Maria Koppenhöfer

Date of Birth
11 December 1901
Age
46 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
29 November 1948
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Schlußakkord 6.7
Schlußakkord (1936)
Das Herz der Königin 6.2
Das Herz der Königin (1940)

Filmography

Genre
Year
Das Herz der Königin 6.2
Das Herz der Königin Das Herz der Königin
Biography, Drama 1940, Germany
Schlußakkord 6.7
Schlußakkord Schlußakkord
Drama, Music 1936, Germany
