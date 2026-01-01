Menu
Axel von Ambesser

Axel von Ambesser

Date of Birth
22 June 1910
Age
78 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
6 September 1988
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Das Herz der Königin 6.2
Das Herz der Königin (1940)

Filmography

Genre
Year
Biography, Drama 1940, Germany
