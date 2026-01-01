Menu
Axel von Ambesser
Axel von Ambesser
Axel von Ambesser
Axel von Ambesser
Axel von Ambesser
Date of Birth
22 June 1910
Age
78 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
6 September 1988
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.2
Das Herz der Königin
(1940)
Filmography
Genre
All
Biography
Drama
Year
All
1940
All
1
Films
1
Actor
1
6.2
Das Herz der Königin
Das Herz der Königin
Biography, Drama
1940, Germany
