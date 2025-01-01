Menu
Awards and nominations of David Zellner

David Zellner
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Best of Next!
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Nominee
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
National
Nominee
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
