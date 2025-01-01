Menu
Awards and nominations of Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Winner
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Wella Prize
Winner
