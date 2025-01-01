Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Micaela Ramazzotti
Awards
Awards and nominations of Micaela Ramazzotti
Micaela Ramazzotti
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Micaela Ramazzotti
Venice Film Festival 2023
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Winner
Venice Film Festival 2006
Wella Prize
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree