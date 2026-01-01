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Kinoafisha
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Gareth Edwards
Awards
Awards and nominations of Gareth Edwards
Gareth Edwards
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Awards
Awards and nominations of Gareth Edwards
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
BAFTA Awards 2006
Best Visual Effects
Winner
BAFTA Awards 2011
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
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