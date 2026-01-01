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Kinoafisha Persons Gareth Edwards Awards

Awards and nominations of Gareth Edwards

Gareth Edwards
Awards and nominations of Gareth Edwards
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Visual Effects
Winner
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
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