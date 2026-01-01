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Sasha Sham
Sasha Sham
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Persons
Sasha Sham
Sasha Sham
Sasha Sham
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
4.2
Restorer
(2018)
0.0
Kosuhi
(2015)
Filmography
Genre
All
Detective
Drama
Year
All
2018
2015
All
2
Films
2
Actor
2
4.2
Restorer
Реставратор
Detective
2018, Russia
Kosuhi
Drama
2015, Russia
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