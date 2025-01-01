Menu
Awards
Awards and nominations of Travis Knight
Travis Knight
Awards and nominations of Travis Knight
Academy Awards, USA 2020
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2015
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Animated Feature Film
Winner
