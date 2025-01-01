Menu
Travis Knight
Academy Awards, USA 2020 Academy Awards, USA 2020
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2015 Academy Awards, USA 2015
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Animated Feature Film
Winner
