Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Nora Hamzawi
Nora Hamzawi
Kinoafisha
Persons
Nora Hamzawi
Nora Hamzawi
Nora Hamzawi
Date of Birth
29 April 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.7
Irma Vep
(2022)
6.5
Auction
(2024)
6.4
Non-Fiction
(2018)
Filmography
5.6
Goodbye My Friend
Adieu Jean-Pat
Comedy
2025, France
5.5
Suspended Time
Hors du temps
Comedy, Drama
2024, France
6.3
Plastic Guns
Les pistolets en plastique
Comedy, Crime
2024, France
6.5
Auction
Le tableau volé
Comedy, Drama
2024, France
6.7
Irma Vep
Comedy,
2022, USA
6.3
Alice and the Mayor
Alice et le maire
Drama, Comedy
2019, France
6.4
Non-Fiction
Doubles vies / Non-Fiction
Drama, Romantic, Comedy
2018, France
Watch trailer
5.4
L'ex de ma vie
L'ex de ma vie
Romantic, Comedy
2014, France / Italy
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree