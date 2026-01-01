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Nora Hamzawi Nora Hamzawi
Kinoafisha Persons Nora Hamzawi

Nora Hamzawi

Nora Hamzawi

Date of Birth
29 April 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Irma Vep 6.7
Irma Vep (2022)
Auction 6.5
Auction (2024)
Non-Fiction 6.4
Non-Fiction (2018)

Filmography

Goodbye My Friend 5.6
Goodbye My Friend Adieu Jean-Pat
Comedy 2025, France
Suspended Time 5.5
Suspended Time Hors du temps
Comedy, Drama 2024, France
Plastic Guns 6.3
Plastic Guns Les pistolets en plastique
Comedy, Crime 2024, France
Auction 6.5
Auction Le tableau volé
Comedy, Drama 2024, France
Irma Vep 6.7
Irma Vep
Comedy, 2022, USA
Alice and the Mayor 6.3
Alice and the Mayor Alice et le maire
Drama, Comedy 2019, France
Non-Fiction 6.4
Non-Fiction Doubles vies / Non-Fiction
Drama, Romantic, Comedy 2018, France
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L'ex de ma vie 5.4
L'ex de ma vie L'ex de ma vie
Romantic, Comedy 2014, France / Italy
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