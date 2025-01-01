Menu
Peter Strickland Awards

Awards and nominations of Peter Strickland

Peter Strickland
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Encounters Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009
Golden Berlin Bear
Nominee
