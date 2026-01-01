Menu
Mariya Kravchenko
Date of Birth
26 February 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Beyond the Fear 7.9
Beyond the Fear (2014)
7.0
Svetlyachok (2019)
Zavtrak u papy 6.9
Zavtrak u papy (2015)

Filmography

Genre
Year
Farma 6.7
Farma
Comedy, Crime, Drama 2024, Russia
Zhena oligarha 5.9
Zhena oligarha
Comedy 2021, Russia
Gosti iz proshlogo 6.1
Gosti iz proshlogo
Comedy, Sci-Fi 2020, Russia
Rodkom 6.5
Rodkom
Comedy 2020, Russia
7
Svetlyachok Svetlyachok
Drama 2019, Russia
Sluchajnaya nevesta
Sluchajnaya nevesta
Drama 2018, Russia
Zavtrak u papy 6.9
Zavtrak u papy Zavtrak u papy
Comedy, Drama, Romantic 2015, Russia
Watch trailer
Beyond the Fear 7.9
Beyond the Fear Beyond the Fear
History, Documentary 2014, Latvia / Russia
Sobirateli teney
Documentary 2006, Russia
