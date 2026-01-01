Menu
Mariya Kravchenko
Mariya Kravchenko
Mariya Kravchenko
Mariya Kravchenko
Mariya Kravchenko
Date of Birth
26 February 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.9
Beyond the Fear
(2014)
7.0
Svetlyachok
(2019)
6.9
Zavtrak u papy
(2015)
Filmography
6.7
Farma
Comedy, Crime, Drama
2024, Russia
5.9
Zhena oligarha
Comedy
2021, Russia
6.1
Gosti iz proshlogo
Comedy, Sci-Fi
2020, Russia
6.5
Rodkom
Comedy
2020, Russia
7
Svetlyachok
Svetlyachok
Drama
2019, Russia
Sluchajnaya nevesta
Drama
2018, Russia
6.9
Zavtrak u papy
Zavtrak u papy
Comedy, Drama, Romantic
2015, Russia
Watch trailer
7.9
Beyond the Fear
Beyond the Fear
History, Documentary
2014, Latvia / Russia
Sobirateli teney
Documentary
2006, Russia
