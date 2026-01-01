Martins Kalita

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
25 January 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor
Popular Films
7.0
Lotus
(2024)
6.4
Lame-os
(2021)
6.2
Sunstroke
(2014)
Filmography
6.2
Parents' School Meeting
Vecaku Sapulce
Comedy
2025, Latvia
7
Lotus
Lotus
Drama, Detective
2024, Lithuania
6.4
Lame-os
Tizlenes
Comedy
2021, Czechia / Latvia
6.2
Sunstroke
Solnechnyy udar
Drama
2014, Russia
Watch trailer
