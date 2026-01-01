Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Martins Kalita Martins Kalita
Kinoafisha Persons Martins Kalita

Martins Kalita

Martins Kalita

Date of Birth
25 January 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Lotus 7.0
Lotus (2024)
Lame-os 6.4
Lame-os (2021)
Sunstroke 6.2
Sunstroke (2014)

Filmography

Genre
Year
Parents' School Meeting 6.2
Parents' School Meeting Vecaku Sapulce
Comedy 2025, Latvia
Lotus 7
Lotus Lotus
Drama, Detective 2024, Lithuania
Lame-os 6.4
Lame-os Tizlenes
Comedy 2021, Czechia / Latvia
Sunstroke 6.2
Sunstroke Solnechnyy udar
Drama 2014, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more