Мартинс Калита
Martins Kalita
Мартинс Калита
Мартинс Калита
Martins Kalita
Дата рождения
25 января 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Лотос
(2024)
6.4
Крутышки
(2021)
6.2
Солнечный удар
(2014)
Фильмография Мартинс Калита
6.2
Parents' School Meeting
Vecaku Sapulce
комедия
2025, Латвия
7
Лотос
Lotus
драма, детектив
2024, Литва
6.4
Крутышки
Tizlenes
комедия
2021, Чехия / Латвия
6.2
Солнечный удар
Solnechnyy udar
драма
2014, Россия
