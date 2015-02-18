Menu
Publication date: 18 February 2015
Backcountry – An urban couple go camping in the woods and find themselves lost in the territory of a predatory black bear.
6.0 Backcountry
Backcountry Horror, Thriller, Drama, 2014, Canada
