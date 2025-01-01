Menu
Nataliya Meschaninova
Awards and nominations of Nataliya Meschaninova
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Nataliya Meschaninova
Sochi Open Russian Film Festival 2018
Full-Length Film
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2014
Grand Prize of the Festival
Nominee
