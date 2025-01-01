Menu
Kinoafisha Persons Nataliya Meschaninova Awards

Awards and nominations of Nataliya Meschaninova
Sochi Open Russian Film Festival 2018 Sochi Open Russian Film Festival 2018
Full-Length Film
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2014 Sochi Open Russian Film Festival 2014
Grand Prize of the Festival
Nominee
