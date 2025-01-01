Menu
Kinoafisha Persons Tang Wei Awards

Awards and nominations of Tang Wei

Tang Wei
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Female Revelation
Winner
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Rising Star Award
Nominee
