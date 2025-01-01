Menu
Kinoafisha Persons Susanna Fogel Awards

Susanna Fogel
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Best Screenplay (Original)
Nominee
