Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Susanna Fogel
Awards
Awards and nominations of Susanna Fogel
Susanna Fogel
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Susanna Fogel
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree