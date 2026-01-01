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Mikhail Pshenichnyy
Mikhail Pshenichnyy Mikhail Pshenichnyy
Kinoafisha Persons Mikhail Pshenichnyy

Mikhail Pshenichnyy

Mikhail Pshenichnyy

Date of Birth
5 August 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Tayna Lilit 7.4
Tayna Lilit (2021)
Veter v lico 7.2
Veter v lico (2014)
Suchya voyna 7.2
Suchya voyna (2014)

Filmography

Ne tvoe delo
Ne tvoe delo
Romantic, 2022, Russia
Vy mne podhodite
Vy mne podhodite
Romantic, 2022, Russia
Tayna Lilit 7.4
Tayna Lilit
2021, Russia
Sashino delo 6.1
Sashino delo
Drama, Romantic, Detective, 2020, Ukraine
Vozvraschenie
Vozvraschenie
Drama, Romantic, 2020, Russia
Vperedi den
Vperedi den
Romantic 2018, Russia
Iskuplenie 3.2
Iskuplenie
Crime, Romantic, 2018, Russia
Beryozka 5.7
Beryozka
Romantic 2018, Russia
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