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Mikhail Pshenichnyy
Mikhail Pshenichnyy
Kinoafisha
Persons
Mikhail Pshenichnyy
Mikhail Pshenichnyy
Mikhail Pshenichnyy
Date of Birth
5 August 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic hero
,
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
7.4
Tayna Lilit
(2021)
7.2
Veter v lico
(2014)
7.2
Suchya voyna
(2014)
Filmography
Ne tvoe delo
Romantic,
2022, Russia
Vy mne podhodite
Romantic,
2022, Russia
7.4
Tayna Lilit
2021, Russia
6.1
Sashino delo
Drama, Romantic, Detective,
2020, Ukraine
Vozvraschenie
Drama, Romantic,
2020, Russia
Vperedi den
Romantic
2018, Russia
3.2
Iskuplenie
Crime, Romantic,
2018, Russia
5.7
Beryozka
Romantic
2018, Russia
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