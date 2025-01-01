Alina Gvasalia

Menu
Date of Birth
10 May 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
6.5
The Puppet Syndrome
(2014)
0.0
Sny Alisy
(2023)
Filmography
Sny Alisy
Thriller, Detective, Mystery
2023, Russia
6.5
The Puppet Syndrome
Sindrom Petrushki
Drama
2014, Russia / Switzerland / Germany
Watch trailer
