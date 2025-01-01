Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alina Gvasalia
Alina Gvasalia Alina Gvasalia
Kinoafisha Persons Alina Gvasalia

Alina Gvasalia

Alina Gvasalia

Date of Birth
10 May 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

The Puppet Syndrome 6.5
The Puppet Syndrome (2014)
Sny Alisy 0.0
Sny Alisy (2023)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actress 2
Sny Alisy
Sny Alisy
Thriller, Detective, Mystery 2023, Russia
The Puppet Syndrome 6.5
The Puppet Syndrome Sindrom Petrushki
Drama 2014, Russia / Switzerland / Germany
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more