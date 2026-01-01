Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
María Alfonsa Rosso María Alfonsa Rosso
Kinoafisha Persons María Alfonsa Rosso

María Alfonsa Rosso

María Alfonsa Rosso

Actor type
Comedy actor, Horror actor, Dramatic actor

Popular Films

La Singla 7.6
La Singla (2023)
Good Manners 6.1
Good Manners (2023)
[REC] 4: Apocalypse 5.6
[REC] 4: Apocalypse (2014)

Filmography

Genre
Year
La reina del convento 3.4
La reina del convento La reina del convento
Comedy 2024, Spain
La Singla 7.6
La Singla La Singla
2023, Germany / Spain
Good Manners 6.1
Good Manners Los buenos modales
Comedy, Drama 2023, Spain
You shall not sleep 5.4
You shall not sleep No dormirás
Horror, Thriller 2018, Argentina / Spain / Uruguay
Watch trailer
[REC] 4: Apocalypse 5.6
[REC] 4: Apocalypse [REC] 4: Apocalipsis
Horror 2014, Spain
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more