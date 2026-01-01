Menu
María Alfonsa Rosso
Kinoafisha
Actor type
Comedy actor, Horror actor, Dramatic actor
Popular Films
7.6
La Singla
(2023)
6.1
Good Manners
(2023)
5.6
[REC] 4: Apocalypse
(2014)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Horror
Thriller
Year
All
2024
2023
2018
2014
All
5
Films
5
Actor
5
3.4
La reina del convento
La reina del convento
Comedy
2024, Spain
7.6
La Singla
La Singla
2023, Germany / Spain
6.1
Good Manners
Los buenos modales
Comedy, Drama
2023, Spain
5.4
You shall not sleep
No dormirás
Horror, Thriller
2018, Argentina / Spain / Uruguay
Watch trailer
5.6
[REC] 4: Apocalypse
[REC] 4: Apocalipsis
Horror
2014, Spain
Watch trailer
