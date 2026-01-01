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Kinoafisha Persons Samuel Collardey Awards

Awards and nominations of Samuel Collardey

Samuel Collardey
Awards and nominations of Samuel Collardey
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
SACD Short Film Award
Winner
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
Doc/It Award - Special Mention
Winner
International Critics' Week Award
Winner
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2018 Sundance Film Festival 2018
World Cinema - Documentary
Nominee
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