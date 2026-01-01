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Kinoafisha
Persons
Samuel Collardey
Awards
Awards and nominations of Samuel Collardey
Samuel Collardey
About
Awards
Awards and nominations of Samuel Collardey
Cannes Film Festival 2005
SACD Short Film Award
Winner
Venice Film Festival 2008
Doc/It Award - Special Mention
Winner
International Critics' Week Award
Winner
Venice Film Festival 2015
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2018
World Cinema - Documentary
Nominee
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