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Kinoafisha Persons Robert Iscove Awards

Awards and nominations of Robert Iscove

Robert Iscove
Awards and nominations of Robert Iscove
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Achievement in Choreography
Nominee
Razzie Awards 2004 Razzie Awards 2004
Worst Director
Nominee
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