Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Robert Iscove
Awards
Awards and nominations of Robert Iscove
Robert Iscove
About
Awards
Awards and nominations of Robert Iscove
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Achievement in Choreography
Nominee
Razzie Awards 2004
Worst Director
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree