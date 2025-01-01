Menu
Kinoafisha Persons Sebastián Lelio Awards

Sebastián Lelio
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
C.I.C.A.E. Award
Nominee
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Berlin International Film Festival 2017 Berlin International Film Festival 2017
Best Script
Winner
Best Feature Film
Winner
Competition
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
Competition
Winner
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
