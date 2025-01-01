Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Pappi Corsicato
Awards
Awards and nominations of Pappi Corsicato
Pappi Corsicato
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Pappi Corsicato
Venice Film Festival 2009
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2008
Golden Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree