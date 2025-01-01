Menu
Pappi Corsicato

Pappi Corsicato
Awards and nominations of Pappi Corsicato
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
Golden Lion
Nominee
 Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 1997 Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
 Golden Lion
Nominee
