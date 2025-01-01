Меню
Паппи Корсикато
Награды
Награды и номинации Паппи Корсикато
Pappi Corsicato
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Паппи Корсикато
Венецианский кинофестиваль 2009
Pasinetti Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2008
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
Golden Lion
Номинант
Golden Lion
Номинант
