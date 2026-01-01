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Kinoafisha
Persons
Maxim Pozdorovkin
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Awards and nominations of Maxim Pozdorovkin
Maxim Pozdorovkin
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Awards
Awards and nominations of Maxim Pozdorovkin
Sundance Film Festival 2018
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2013
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Nominee
World Cinema - Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2014
World Cinema - Documentary
Nominee
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