Ângela Marques
Ângela Marques
Kinoafisha
Persons
Ângela Marques
Ângela Marques
Ângela Marques
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2018
2013
All
2
Films
2
Actress
2
6.3
Uma Vida Sublime
Uma Vida Sublime
Drama
2018, Portugal
Watch trailer
5.8
3x3D
3x3D
Comedy, Drama
2013, France / Portugal
Watch trailer
