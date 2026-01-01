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Filmography
Aino Louhimies
Aino Louhimies
Kinoafisha
Persons
Aino Louhimies
Aino Louhimies
Aino Louhimies
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.4
Naked Harbour
(2012)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2012
All
1
Films
1
Actor
1
5.4
Naked Harbour
Vuosaari
Drama
2012, Finland / Russia
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