Kinoafisha Persons Wunmi Mosaku Awards

Awards and nominations of Wunmi Mosaku

Wunmi Mosaku
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Supporting Actress
Winner
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Best Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
