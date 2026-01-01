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Nikolay Butenin
Nikolay Butenin
Kinoafisha
Persons
Nikolay Butenin
Nikolay Butenin
Nikolay Butenin
Date of Birth
17 August 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor
,
Horror actor
,
Thriller hero
Popular Films
7.6
Pravednik
(2023)
6.3
Devil's Pass
(2013)
5.8
1210
(2012)
Filmography
7.6
Pravednik
Pravednik
War, Drama, History
2023, Russia
Watch trailer
6.3
Devil's Pass
The Dyatlov pass incident
Horror, Thriller
2013, Russia / USA
Watch trailer
5.8
1210
1210
Drama
2012, Russia
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