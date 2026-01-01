Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nikolay Butenin Nikolay Butenin
Kinoafisha Persons Nikolay Butenin

Nikolay Butenin

Nikolay Butenin

Date of Birth
17 August 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor, Horror actor, Thriller hero

Popular Films

Pravednik 7.6
Pravednik (2023)
Devil's Pass 6.3
Devil's Pass (2013)
1210 5.8
1210 (2012)

Filmography

Pravednik 7.6
Pravednik Pravednik
War, Drama, History 2023, Russia
Watch trailer
Devil's Pass 6.3
Devil's Pass The Dyatlov pass incident
Horror, Thriller 2013, Russia / USA
Watch trailer
1210 5.8
1210 1210
Drama 2012, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more