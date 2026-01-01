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Larisa Baranova
Larisa Baranova
Kinoafisha
Persons
Larisa Baranova
Larisa Baranova
Larisa Baranova
Date of Birth
14 April 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.5
Pervokursnicy
(2023)
6.3
Besprincipnye
(2020)
6.1
Grach
(2013)
Filmography
Univer. 15 let spustya
Comedy
2026, Russia
Chernaya buhgalteriya
Comedy, Crime
2026, Russia
5.7
Razvod po raschetu
Comedy, Romantic
2024, Russia
6.5
Pervokursnicy
Comedy
2023, Russia
6.3
Besprincipnye
Comedy, Romantic
2020, Russia
4.1
Bonus
Drama, Music
2018, Russia
2.5
Zomboyashchik
Zomboyashchik
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
6.1
Grach
Drama, Detective
2013, Russia
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