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Larisa Baranova
Larisa Baranova Larisa Baranova
Kinoafisha Persons Larisa Baranova

Larisa Baranova

Larisa Baranova

Date of Birth
14 April 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Pervokursnicy 6.5
Pervokursnicy (2023)
Besprincipnye 6.3
Besprincipnye (2020)
Grach 6.1
Grach (2013)

Filmography

Univer. 15 let spustya
Univer. 15 let spustya
Comedy 2026, Russia
Chernaya buhgalteriya
Comedy, Crime 2026, Russia
Razvod po raschetu 5.7
Razvod po raschetu
Comedy, Romantic 2024, Russia
Pervokursnicy 6.5
Pervokursnicy
Comedy 2023, Russia
Besprincipnye 6.3
Besprincipnye
Comedy, Romantic 2020, Russia
Bonus 4.1
Bonus
Drama, Music 2018, Russia
Zomboyashchik 2.5
Zomboyashchik Zomboyashchik
Comedy 2018, Russia
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Grach 6.1
Grach
Drama, Detective 2013, Russia
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