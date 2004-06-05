Menu
Manu Tupou

Date of Birth
5 January 1935
Age
69 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
5 June 2004
Actor type
Dramatic actor

Hawaii 6.6
Hawaii (1966)

Genre
Year
Hawaii 6.6
Hawaii Hawaii
Drama 1966, USA
