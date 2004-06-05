Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Manu Tupou
Manu Tupou
Kinoafisha
Persons
Manu Tupou
Manu Tupou
Manu Tupou
Date of Birth
5 January 1935
Age
69 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
5 June 2004
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.6
Hawaii
(1966)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
1966
All
1
Films
1
Actor
1
6.6
Hawaii
Hawaii
Drama
1966, USA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree