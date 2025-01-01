Menu
Alisa Shitikova
Alisa Shitikova
Date of Birth
24 October 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actress
Popular Films
8.7
Bald Nanny
(2025)
Tickets
7.1
Me Too
(2012)
Tickets
0.0
Teoriya bolshoj lzhi
(2025)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Drama
Family
Year
All
2025
2012
All
3
Films
2
TV Shows
1
Director
2
Actress
1
Teoriya bolshoj lzhi
Comedy
2025, Russia
8.7
Bald Nanny
Lysyy nyan
Action, Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.1
Me Too
Ya tozhe khochu
Crime, Drama
2012, Russia
Watch trailer
Tickets
