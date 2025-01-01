Menu
Alisa Shitikova
Date of Birth
24 October 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actress

Popular Films

Bald Nanny 8.7
Bald Nanny (2025)
Me Too 7.1
Me Too (2012)
0.0
Teoriya bolshoj lzhi (2025)

Filmography

Teoriya bolshoj lzhi
Comedy 2025, Russia
Bald Nanny 8.7
Bald Nanny Lysyy nyan
Action, Comedy, Family 2025, Russia
Me Too 7.1
Me Too Ya tozhe khochu
Crime, Drama 2012, Russia
