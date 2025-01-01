Anastasiya Imamova

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
6 October 1978
Age
46 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actress
9.0
Oldskul
(2025)
7.0
Doch
(2012)
6.6
Ya umeyu vyazat
(2015)
Filmography
Actress
11
Hutor
Comedy
2025, Russia
Mayak
Drama
2025, Russia
Professionalnyj sosed
Comedy
2025, Russia
9
Oldskul
Comedy
2025, Russia
4.4
Long Dates
Dlitelnye svidaniya
Drama, Romantic
2023, Russia
Pochka
Drama, Comedy
2022, Russia
Rodkom
Comedy
2020, Russia
5.9
Pro Lyolyu i Minku
Pro Lyolyu i Minku
Family
2020, Russia
Watch trailer
6.6
Ya umeyu vyazat
Ya umeyu vyazat
Comedy, Drama
2015, Russia
7
Doch
Doch
Drama
2012, Russia
Vragi
Drama
, Russia
