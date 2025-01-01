Menu
Aleksandr Karpilovskiy
Date of Birth
8 May 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Director, Actor, Writer
Popular Films
9.8
Landyshi. Takaya nezhnaya lyubov
(2025)
7.6
First Time
(2017)
6.8
Chastnoe pionerskoe 2
(2015)
Filmography
9.8
Landyshi. Takaya nezhnaya lyubov
Drama, Comedy, Music
2025, Russia
Dostavka s garantiej
Action, Detective
2025, Russia
6
Yolki 11
Yolki 11
Comedy
2024, Russia
Teorii bolshih deneg
Comedy, Drama, Detective
2023, Russia
Modnyy sindikat
Comedy
2022, Russia
Vsegda govori «vsegda» 8
Romantic, Drama
2021, Russia
Kurort cveta haki
Drama, Romantic
2021, Russia
5.8
Moy papa ne podarok
Moy papa ne podarok
Comedy, Family
2021, Russia
Proekt «Anna Nikolaevna»
Drama, Comedy, Sci-Fi
2020, Russia
Lozh vo spasenie
Comedy
2018, Russia
Alime
Drama, War
2018, Russia
Detskiy mir
Family
2018, Russia
7.6
First Time
Vremya pervykh
Drama, History
2017, Russia
5.2
Den do
Drama
2017, Russia
5.9
Chastnoe pionerskoe 3
Chastnoe pionerskoe 3
Children's, Adventure
2017, Russia
5.3
Yolki 6
Yolki novye
Comedy, Family
2017, Russia
6.8
Chastnoe pionerskoe 2
Chastnoe pionerskoe 2
Children's, Adventure
2015, Russia
Samara 2
Romantic
2014, Russia
5
Yolki 1914
Yolki 1914
Comedy
2014, Russia
Sila Very
Drama, Romantic
2013, Russia
6.1
Yolki 3
Yolki 3
Comedy
2013, Russia
6.7
One Particular Pioneer
Chastnoe pionerskoe
Children's, Adventure
2013, Russia
Kak vyjti zamuzh za millionera
Romantic
2012, Russia
Moj kapitan
Action, Adventure
2012, Russia
