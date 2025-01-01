Aleksandr Karpilovskiy

Menu
Date of Birth
8 May 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Director, Actor, Writer

Landyshi. Takaya nezhnaya lyubov 9.8
Landyshi. Takaya nezhnaya lyubov (2025)
First Time 7.6
First Time (2017)
Chastnoe pionerskoe 2 6.8
Chastnoe pionerskoe 2 (2015)

Landyshi. Takaya nezhnaya lyubov 9.8
Landyshi. Takaya nezhnaya lyubov
Drama, Comedy, Music 2025, Russia
Dostavka s garantiej
Action, Detective 2025, Russia
Yolki 11 6
Yolki 11 Yolki 11
Comedy 2024, Russia
Teorii bolshih deneg
Teorii bolshih deneg
Comedy, Drama, Detective 2023, Russia
Modnyy sindikat
Modnyy sindikat
Comedy 2022, Russia
Vsegda govori «vsegda» 8
Vsegda govori «vsegda» 8
Romantic, Drama 2021, Russia
Kurort cveta haki
Kurort cveta haki
Drama, Romantic 2021, Russia
Moy papa ne podarok 5.8
Moy papa ne podarok Moy papa ne podarok
Comedy, Family 2021, Russia
Proekt «Anna Nikolaevna»
Proekt «Anna Nikolaevna»
Drama, Comedy, Sci-Fi 2020, Russia
Lozh vo spasenie
Comedy 2018, Russia
Alime
Drama, War 2018, Russia
Detskiy mir
Family 2018, Russia
First Time 7.6
First Time Vremya pervykh
Drama, History 2017, Russia
Den do 5.2
Den do
Drama 2017, Russia
Chastnoe pionerskoe 3 5.9
Chastnoe pionerskoe 3 Chastnoe pionerskoe 3
Children's, Adventure 2017, Russia
Yolki 6 5.3
Yolki 6 Yolki novye
Comedy, Family 2017, Russia
Chastnoe pionerskoe 2 6.8
Chastnoe pionerskoe 2 Chastnoe pionerskoe 2
Children's, Adventure 2015, Russia
Samara 2
Samara 2
Romantic 2014, Russia
Yolki 1914 5
Yolki 1914 Yolki 1914
Comedy 2014, Russia
Sila Very
Sila Very
Drama, Romantic 2013, Russia
Yolki 3 6.1
Yolki 3 Yolki 3
Comedy 2013, Russia
One Particular Pioneer 6.7
One Particular Pioneer Chastnoe pionerskoe
Children's, Adventure 2013, Russia
Kak vyjti zamuzh za millionera
Kak vyjti zamuzh za millionera
Romantic 2012, Russia
Moj kapitan
Moj kapitan
Action, Adventure 2012, Russia
