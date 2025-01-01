Menu
Awards and nominations of Joe Pantoliano

Joe Pantoliano
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2003 Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2002 Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
