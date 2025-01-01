Menu
Sylvie Verheyde
Awards
Awards and nominations of Sylvie Verheyde
Sylvie Verheyde
Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2008
Best Film (Venice Days)
Nominee
