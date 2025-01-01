Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Sylvie Verheyde Awards

Awards and nominations of Sylvie Verheyde

Sylvie Verheyde
Awards and nominations of Sylvie Verheyde
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
Best Film (Venice Days)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more